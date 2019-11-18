قطعنا الحديد عشان نطلع الجثث .. عمال برج كهرباء أوسيم المنكوب يروون لحظات الموت .. فيديو

"مفيش أمن صناعي يا باشا ولا حماية" كلمات خرجت متقطعة من فم أحد العمال المكلفين بفك وإحلال برج كهرباء المنكوب بقرية سقيل بمدينة أوسيم بالجيزة.



العامل البسيط "م. د" وقف مرتديا سترة صفراء والجهد والعرق كسا ملامح وجهه الصعيدي البسيط.. ليسرد تفاصيل اللحظات الأخيرة في صباح يوم الحادث مع أصدقائه الضحايا، حينما جمعتهم عربة فول ليتناولوا إفطارهم قبل البدء في استكمال عملهم بإزالة برج الكهرباء.



وقال العامل لـ "صدى البلد" إنهم يعملون مع أحد المقاولين المكلفين بإزالة البرج، والذي كان يبلغ ارتفاعه ١١٠ أمتار قبل فك قرابة ٨٥ مترا منه وتبقي ٢٥ مترا آخرى كانوا يعملون على فكها جميعا.



"الحادثة مكملتش دقايق حضرتك" التقط أطراف الحديث عامل آخر يدعى "ع. ن" والذي وقف بجوار العامل الآخر مرتديا سترته الصفراء والذهول على ملامحه وعينيه تلمع بالدموع لتعكس برج الكهرباء المجاور للبرج المنهار.



ويسرد قائلا: "حضرتك إحنا شغالين في الموقع منذ ١٠ أيام تقريبا، وقبل الحادثة كنا كلنا قريبين من بعض في موقع الحادثة، والله يرحمهم صعدوا إلى البرج لاستكمال أعمال فكه وتركيبه، وخلال دقائق قليلة ارتفعت أصوات الحديد وهو يتفكك من بعضه".



ثوان معدودة مرت وبمجرد النظر إلى البرج المنهار صرخت قائلا "حاااااسب"، ولم أكمل كلمتي إلا وسقط البرج في مكانه، وكأن أحد الأشخاص قام بطيه على بعضه، لتسقط قطع الحديد على الجثث، وتتحول المنطقة لكومة من الحديد أسفله جثث التى لم نكن نعلم عددها في البداية.



يستكمل "أ. ح" أحد العمال واصفا لحظات ما بعد السقوط قائلا: "مكناش عارفين نطلع الجثث"، والحماية المدنية بعد وصولها قطعت الحديد بالصواريخ الكهربائية لاستخراج الجثث من بين الحديد.



وكانت مصادر أشارت إلى ارتفاع عدد ضحايا انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة أوسيم، إلى ٥ قتلى بعدما لفظ العامل هيثم فارس السيد ٣٣ سنة أنفاسه الأخيرة بعدما كان مصابا بكسر في الحوض.



وتبين من التحريات الأولية، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والذي يبلغ ارتفاعه "١١٠ أمتار"، حيث تمكنوا من إحلال مسافة ٨٥ مترا من البرج.



وشرحت التحريات أن العمال سقطوا من مسافة ٢٥ مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع ٤ من بينهم وإصابة الآخرين.



وكان صدى البلد حصل على أسماء ٤ ضحايا لحادث انهيار برج كهرباء أثناء إحلاله بمنطقة اوسيم.



وشملت الأسماء كريم محمد إبراهيم ٢٨ طلخا الدقهلية، وأحمد ابراهيم مدين سن ٢٢ طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد ٣٥ الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن ٣٣ الصبريات دشنا قنا.



وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات سقوط برج كهرباء في أوسيم، وأشارت التحريات إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة شخصين.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بانهيار برج كهرباء انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة وتبين من الفحص أن البرج المنهار تابع لشركة كهرباء سقيل بأوسيم وأثناء قيام عمال الصيانة بعمل إحلال وتجديد انهار جزؤ متبقي من البرج.



وأسفر الفحص الأولي عن أن الحادث خلف 4 متوفين و2 مصابين وتجري عملية الفحص النهائي والحصر لأعداد الضحايا، وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة لرفع آثار الحادث.