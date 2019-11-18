الجامعات اليوم .. إعلام الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي.. بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة أليكساندرو بدولة رومانيا.. وطلاب من أجل مصر تكتسح الانتخابات الطلابية

الجامعات اليوم:

إعلام الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي

بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة أليكساندرو بدولة رومانيا

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة كلوج - نابوكا الرومانية

سفراء الهداية لرعاية الطلاب الوفدين تنظم الملتقى السنوي الثالث لها

وسيم السيسي يستعرض تاريخ مصر بجامعة المنيا

أسرة طلاب من أجل مصر تكتسح الانتخابات الطلابية بمختلف الجامعات الحكومية





شهدت الجامعات المصرية، اليوم الأحد، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.





في البداية، احتفلت كلية الاعلام جامعة الأزهر، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا عبد الواجد وكيل الكلية ورئيس قسم الإذاعة، والدكتور أحمد زارع وكيل الكلية السابق، والداعية الإسلامي أحمد المالكي، وأساتذة وأعضاء الهيئة المعاونه والطلاب.





وألقى عميد الكلية كلمة تحدث فيها عن شمائله صلى الله عليه وسلم وضرورة الإلتزام بتعاليم النبي في تفاصيل حياتنا اليومية.





كما تحدث الداعية الإسلامي، أحمد المالكي، عن النبي القدوة وكيفية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته من المولد وحتى رحيله صلى الله وسلم، مشيرا إلى أسباب تخلف أمة الإسلام لابتعادها عن المنهج النبوي القويم وفي نهاية حديثه دعا الطلاب الى الالتزام بمنهج وسطية الإسلام والبعد عن الغلو والتطرف والتفريط.





وتحدث الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، مذكرا بضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يروجها البعض عن النبي الكريم وسيرته العطرة والتأكيد على أن الرسول هو القدوة والأسوة.





تخلل الإحتفالية ، فقرة عن المدائح النبوية لفرقة نغم للانشاد الديني بقيادة الطالب مؤمن عبد الله وقد أجريت مسابقة معلومات أثناء الحفل وقدمت جوائز لعدد من الطلاب ِ





ونظّمت جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، الملتقى السنوي الثالث لها على التوالي.





وبدأ الملتقى الذي عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم وكلمة عن دور الأزهر مع الوافدين وإكرامهم وعناية فضيلة الإمام الأكبر بهم، ألقاها الدكتور حامد أبو طالب، مستشار شيخ الأزهر، ثم تبعها كلمة لعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري.





وتخلل الحفل عرض لمهارات قراءة القرآن الكريم والقراءات عند الوافدين وأناشيد وشعر وابتهالات وفقرات تكريم لما يزيد عن ١٧٥ طالب وطالبة متفوقة علميا وسلوكيا ومهاريا.





وفي كلمته قال الدكتور حامد أبو طالب، مستشار شيخ الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أولى الطلاب الوافدين عنايته، فخصص لهم مكتبا خاصا بهم لخدمتهم إداريا وفنيا وهو "مركز تطوير الوافدين" ثم أمر بتنفيذ خطط التطوير واختبار كفاءتها. واختبرها لمدة عام، وقد آتت أكلها في نتائج هذا العام الذي تحسنت نتائجه بنسبة زادت على سبعين بالمائة مقارنة بالعام الماضي.





من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إن الأزهر حينما يقدم خدمته ورعايته للطلاب الوافدين فهو يقوم بواجبه تجاههم وليس منة عليهم، فهو يرعى كل جاليات المسلمين في العالم كله، من أجل نشر صحيح الدين ونشر فكره الوسطي.





وتابع: قائلا "أقول لكل وافد أنت عندنا في الأزهر في مقام أمين، وإذا كانت عندك شكوى أو مظلمة فارفعها إلينا وستجد منا جدا وعزما على رد المظالم وإثبات الحقوق".





وكرمت جمعية سفراء الهداية اسم المرحوم الراحل الدكتور عبد الله الحسيني، كما كرمت مؤسسات أخرى تعمل على رعاية الطلاب الوافدين، علاوة على تكريمها لضيوف الحفل والمتحدثين.





وقام الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بزيارة لجامعة أليكساندرو إيوان كوزا - ياش الرومانية، يرافقه دكتور شريف فهمي عميد كلية العلوم بجامعة السويس، وقد كان في استقبالهما البروفيسور تودوريل تودر، رئيس "جامعة ألكساندرو إيوان كوزا"، ووزير العدل الرومانى اﻻسبق والبروفيسور هنري لوتشيان، مدير العلاقات الدولية والشراكات البحثية.





وقد صرح "الشرقاوي" بأن المؤسستين قد وقعتا على بروتوكول تعاون، يهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين جامعة "ألكساندرو إيوان كوزا وجامعة السويس. يتضمن أيضًا تحسين العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الجامعتين ، وهو أساس التعاون الفعال، لا سيما بين الكليات والإدارات ذات الصلة.





كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس و جامعة أليكساندرو إيوان كوزا – بمدينة ياش – رومانيا لتفعيل اتفاقيات ثنائية بين الجامعتين من خلال برنامج اﻻتحاد اﻻوروبى لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "إيراسموس +" وذلك من خلال دورات تعليمية أو تدريبية ضمن برنامج Erasmus + ، أو زيارات بحثية أو المشاركة في المؤتمرات و الأحداث العلمية المختلفة .





وعلى هامش الزيارة عقد الشرقاوي اجتماعا مع رئيس مجلس اﻻمناء بالجامعة ، وتفقد بعض الكليات بالجامعة مثل كلية الكيمياء و كلية الجغرافيا و الجيولوجيا . كما قام بزيارة المعامل البحثية للوقوف على أحدث ما لديهم من اجهزة و بحث سبل التعاون البحثى.





ووقع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بروتوكول تعاون مع الجامعة التقنية بكلوج - نابوكا - رومانيا بزيارة لدولة رومانيا، ووقع عن الجامعة الرومانية الدكتور فاسيلي توبا رئيس الجامعة التقنية بكلوج - نابوكا .





أعلن "الشرقاوي" أن هذه الاتفاقية بمثابة الإطار الداعم لاتفاقيات لاحقة للتعاون بين الكليات المتناظرة في الجامعتين، كما أوضح أن هذه الاتفاقية تشمل سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات ومنها التعاون العلمى والأكاديمي والتبادل الطلابى سواء فى المرحلة الجامعية أو مراحل الدراسات العليا ، كما تفتح هذه الاتفاقية آفاق مختلفة لتفعيل برامج تعليمية مشتركة بين الجامعتين، كذلك التدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.





وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الاتفاقية تشمل إمكانية استخدام الأجهزة المعملية بالجامعتين للتعاون فى المجاﻻت البحثية المختلفة والإعداد للمشروعات البحثية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.





واستضافت جامعة المنيا الدكتور وسيم رشدي السيسي عالم المصريات المرموق والباحث في تاريخ مصر القديم، في ندوة بعنوان "مصر التي لا تعرفونها"، لتثقيف ورفع وعي طلاب الجامعة بأصالة الماضي وعظمة الحضارة المصرية، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والعقيد محمد الكردي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.





وبدأ الدكتور وسيم السيسي حديث ندوته قائلًا " إذا كنتم لا تعرفون مصر فأنا كنت أول من لم يعرفها، وهذا بعد أن انتابتني عدة صدمات حضارية أثناء كتابتي بجريدة الجارديان البريطانية، وشعرت بالفخر خلال كتابتي عندما علمت بأن الحضارة الأوريبية أخذت من الحضارة اليونانية التي تتلمذت على يد الحضارة المصرية أصل الحضارات، فشعرت بقيمة مصر ومكانتها.





وأضاف أن صدمته الأخرى حدثت له أثناء حضوره في مجلس العموم البريطاني حينما سمع القاضي يتحدث بكلمة مصرية أصيلة وهي "ليس على رأسه ريشة" وفوجئ بأن الريشة هي ريشة "معت" ربة العدالة التي اختارها المصري القديم من النعام لتساوي جنبيها رمزًا لتحقيق العدالة والمساواة بين فئات الشعب ".





واستطرد الدكتور وسيم السيسي حديثه "أن ما حدث في العراق وسوريا من نهب وسرقة للحضارة البابلية والآشورية وفقدهما لدليل حضارتهما، وهو ذاته ما حدث في مصر أثناء اندلاع ثورة 25يناير، وما ترتب عليها من تعرض المتاحف المصرية والأثرية للسرقة، موضحًا أنها كانت محاولات تهدف إلي تزييف تاريخ الشعوب وفقدها لدليل تقدمها وحضارتها أمام أجيالها القادمة.





وسرد المحاضر توضيح مسميات بعض المصطلحات الدارجة كتسمية ملوك مصر القديمة بالفراعنة، موضحًا أنها صفة لملوك الهكسوس الذين احتلوا مصر لمدة مائتي عام، مضيفًا أن لوحة النصر لـ"ميرت بتاح" الابن الثالث عشر لرمسيس الثاني التي ذكر فيها أن فلسطين هي أرملة مصر، وأنه حررها من قبائل يسريار التي كانت تحتلها، هي احدى الاكذوبات الكبري التي روجت لها الصهيونية.





كما تحدث المحاضر عن عظمة بناء الأهرامات وما تحتويه من طاقة غير معروفة، مؤكدًا أنه لم يكن غرض المصريين من بنائها أن تكون مقابر وأنه لم يعثر بها على أية مومياوات، وإنما كانت مرصدًا فلكيًا ومصدرًا لطاقة هائلة استطاع المصريون من خلالها شطف حجر الجرانيت بدقة اطلق عليه العلماء بأنها "دقة عصر الفضاء"، متناولًا أيضًا التقويم الفرعوني ودقته الفائقة، وموضحًا أن العلم الحديث أثبت أنه الأصح فلكيًا.





وانتهت أعمال الانتخابات التصعيدية في مختلف الجامعات الحكومية المصرية، وأسفرت هذه الانتخابات عن تسمية مجلس الاتحاد المكون من عدد 16 طالب بكل جامعة وذلك على النحو التالي :





رئيس اتحاد طلاب الجامعة - نائب رئيس اتحاد الطلاب - أمناء اللجان الطلابية البالغ عددهم 7 أمناء - مساعدي أمناء اللجان البالغ عددهم 7 مساعدين.



