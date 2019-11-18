هل ستأتي بورش 718 كايمان الكهربائية بقوة 400 حصان؟

تعمل بورش على سيارة كهربائية بالكامل تكون بديلة لسيارتي بوكستر وكايين، جاء ذلك خلال مقابلة مع السيد لوتز ميشكي، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة في حفل إطلاق تايكان قبل نحو شهرين.



ليعود الحديث من جديد عبر تقرير من مجلة CAR والتي تحدثت عن بعض المواصفات التقنية الأولية فيما يتعلق بالثنائي الديناميكي المتوقع قدومه في عام 2023.



كلتا السيارتين الكشف والكوبيه ستأتيان بمحركات كهربائية ثنائية بقوة إجمالية 400 حصان، ما يجعل تصنيفها GTS و سبايدر GT4 من حيث الإنتاج، وستكون متاحة بنظام دفع خلفي أو دفع كلي. وقالت مجلة CAR أن ريماك ستشارك في عملية تطوير السيارات الرياضية الكهربائية بعد أن زادت بورش أسهمها في الشركة الكرواتية إلى 15.5%.



