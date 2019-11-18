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مرأة

يؤثر على المضغ والتحدث.. تعرف على أسباب جفاف الفم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يؤدي نقص الغدد اللعابية إلى صعوبات في المضغ وابتلاع الطعام والتحدث والتذوق بالإضافة إلى جفاف الفم، نتيجة أن اللعاب سائل أساسي يساعد فى الحفاظ على تجويف الفم ويقوم بتليين الفم ويساعد على تطهير الغشاء المخاطي للفم. 

وعرض موقع boldsky، أسباب جفاف الفم منها: 

- عدوى الغدد اللعابية: يمكن أن يؤدي فيروس أو بكتيريا معينة إلى الإصابة الغدد اللعابية وتقليل اللعاب ويصل الأمر إلى جفاف الفم. 

- اضطرابات المعدة: تؤثر مشاكل المعدة على اللعاب مما تؤدي إلى جفاف الفم. 

- الحالات العقلية: يمكن أن تسبب الاضطرابات العقلية مثل القلق والاكتئاب والخوف والضيق على جفاف الفم. 
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