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توك شو

عمرو مروان: مصداقية تقارير حقوق الإنسان واقعية والعالم أشاد بها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:52 م
المستشار عمرو مروان
المستشار عمرو مروان
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قسم التوك شو
قال المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، أن تقرير حقوق الإنسان كان يعد له منذ 3 سنوات ماضية، وكان يمتلك تلك التقرير ترتيب جيد جدا وتجميع قوى للمعلومات.

وأضاف عمرو مروان فى تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، أن منهجية إعداد التقرير كانت قائمة على تسجيل ما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع وليس ما نخطط له.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن أهم القضايا التي ناقشتها لجنة حقوق الإنسان للجنة المصرية المقدمة للتقرير كان عن أوضاع السجون في مصر، وتم تقديم فيديو مصور بالأوضاع فى السجون.

ولفت إلى أن مصداقية التقرير كان واقعيا جدا والجميع أشاد بتلك التقرير الرائع جدا، مشيرا إلى أنهم كانوا يجهزون تقارير على أرض الواقع تتسم بالمصداقية أثناء اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف .
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