نتائج إيجابية.. قطاع أمن المنافذ يشن حملاته لإحكام السيطرة

شنَّ قطاع أمن المنافذ حملة أمنية خلال 24 ساعة فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:





ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركيةتم ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – شرائط حرير- لوازم كهربائية متنوعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (45768 جنيهًا).





و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (3) قضايا تهريب.





و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (واحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 460 قرصاً مخدرًا) .





و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (37) قضية من بينها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1080) مخالفة مرورية متنوعة .





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (185) حكما قضائيا متنوعاً.





و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.



