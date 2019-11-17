ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تأجيل المحاكمة.. هشتاج #محمود_البنا يتصدر تويتر ومغردون: ارتاح انت وحقك جاي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:47 م
محمود البنا
محمود البنا
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #محمود_البنا بعد تأجيل محاكمة قاتلية الى 22 من ديسمبر للنطق بالحكم في القضية المعروفة اعلاميا بشهيد الشهامة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏عايزه اعرف بس يعني اي المتهم الأول راجح مش بيرد ع الاسئلة والمحامي يقوله انا الدفاع عنه هو اتخرس يعني كان شاطر يقتل
‎#محمود_البنا

‏رحمك الله بقدر حب وشوق الناس ليك
‎#محمود_البنا

‏" بسم الله الرحمن الرحيم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما )"صدق الله العظيم"‎#محمود_البنا

‏الراجل حيموت على حق ابنه شكله اتغير اذي الحزن عمل ايه فيه صدمتوا بالراجل ده فكر انه حيخذ عزاء ابنه اليوم ويهدا قلبه ‎#محمود_البنا

‏طير يا ملاك، ف الجنة ف انتظار سواك ترناح انت وحقك جاي💙
‎#محمود_البنا

‏حبيب قلبي حقكك راجع يحبيبي مهماا حصل وهنفضل مكملين لحد منجيب حقكك قلبي موجوع عليك اوووي متقلقش حقكك جااي والله ولو مجاش ف الدنياا هيجي ف الاخره عند الله تجتمع الخصوم يااحلي ضحكه ف الكون اسمك محفور ف القلوب عمري مهنساك ياا بناا وهتفضل قدام عيني لحد مجيلك ربناا يرحمكك
‎#محمود_البنا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجعوا شهد لأهلها .. فتاة تثير جدلا عبر السوشيال ميديا بعد اختفائها

ربنا يحميك مع انك زمالكاوى .. أشرف زكى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

اعتبرني من أهلك واوعى تفكر تتهزم.. زينة تدعم رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

طويل وقمحي ورومانسي.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بعد إعلان مواصفات فتى أحلامها

غزة تحت القصف يتصدر تويتر وانتفاضة على السوشيال ميديا ضد هجمات الاحتلال الصهيوني

نانسي عجرم توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني.. شاهد

ترشيحاتنا

ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

أخبار الرياضة | وفاة والدة نجم الزمالك السابق .. محمد صلاح عانى من سوء التغذية.. إصابة قوية لـ مهاجم الأهلي

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

أمير مرتضى يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي

AdvertisementS

ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا: حق شهيد الشهامة أضاعه عوار تشريعى.. فيديو

لعنة الرباط الصليبي .. ضربتان موجعتان للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

«قصة خيالية» .. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه

مش هنرحم حد .. أول تعليق من والد شهيد الواحات بعد حكم إعدام المسمارى..فيديو

أب وأم بلا قلب.. مطرب شعبي وزوجته يلقيان طفليهما في الشارع بعد مشاجرة بينهما

صابرين لـ صدى البلد: خلع الحجاب أمر شخصي وحريصة على الاحتشام

نقيب المهن التمثيلية يكشف سرا جديدا عن ثروة الراحل هيثم أحمد زكى..فيديو

يغيب 3 أسابيع.. فايلر يتلقى صدمة جديدة بعد تأكد إصابة نجم الأهلي

مصدر أمني يفجر مفاجأة عن شقة هيثم أحمد زكي

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة

أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب.. وتوجه رسالة لمنتقديها على الهواء

مجلة فرنسية: إثيوبيا تطلب من فرنسا صواريخ نووية وطائرات رافال .. وثيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور