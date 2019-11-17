بعد تأجيل المحاكمة.. هشتاج #محمود_البنا يتصدر تويتر ومغردون: ارتاح انت وحقك جاي

دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #محمود_البنا بعد تأجيل محاكمة قاتلية الى 22 من ديسمبر للنطق بالحكم في القضية المعروفة اعلاميا بشهيد الشهامة.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏عايزه اعرف بس يعني اي المتهم الأول راجح مش بيرد ع الاسئلة والمحامي يقوله انا الدفاع عنه هو اتخرس يعني كان شاطر يقتل

‎#محمود_البنا



‏رحمك الله بقدر حب وشوق الناس ليك

‎#محمود_البنا



‏" بسم الله الرحمن الرحيم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما )"صدق الله العظيم"‎#محمود_البنا



‏الراجل حيموت على حق ابنه شكله اتغير اذي الحزن عمل ايه فيه صدمتوا بالراجل ده فكر انه حيخذ عزاء ابنه اليوم ويهدا قلبه ‎#محمود_البنا



‏طير يا ملاك، ف الجنة ف انتظار سواك ترناح انت وحقك جاي💙

‎#محمود_البنا



‏حبيب قلبي حقكك راجع يحبيبي مهماا حصل وهنفضل مكملين لحد منجيب حقكك قلبي موجوع عليك اوووي متقلقش حقكك جااي والله ولو مجاش ف الدنياا هيجي ف الاخره عند الله تجتمع الخصوم يااحلي ضحكه ف الكون اسمك محفور ف القلوب عمري مهنساك ياا بناا وهتفضل قدام عيني لحد مجيلك ربناا يرحمكك

‎#محمود_البنا