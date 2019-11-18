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مرأة

انتبه .. أطعمة يؤدي تخزينها بطريقة خاطئة لمشاكل صحية خطيرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
تخزين
تخزين
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة اعتدنا على تخزينها بشيء خاطئ فى تلفها وفقدان خصائصها الغذائية وإصابتك بالعديد من المشاكل الصحية إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع Bright Side.

- الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة ليس هو أفضل طريقة للتخزين ففي درجات الحرارة المنخفضة ، يتبخر الماء بشكل أسرع بكثير وبالتالي يصبح الخبز سريع التعفن ومن الأفضل الاحتفاظ بالخبز في صندوق خبز مغلق بإحكام مع القليل من الملح الذي يحميه من العفن و إذا كنت بحاجة إلى حفظ الخبز لفترة طويلة ، يمكنك وضعه في الثلاجة لمدة 4-6 أشهر.

-الشوكولاته من الأفضل الاحتفاظ به في مكان بارد ومظلم ويجب أن لا تضعيه في الثلاجة لأن ذلك سيؤدي اختلاف درجة الحرارة وظهور بعض الماء المكثف على السطح مما يجعل الشوكولاتة تفسد سريعا

-العسل يجب تخزينه في مكان بارد ومظلم ولكن ليس في الثلاجة حتى لا يفقد خصائصه الغذائية.

-يجب تخزين زيت الزيتون في درجة حرارة الغرفة ، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. لكن لا تضعها داخل الثلاجة: فدرجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى تلف الزيت.

-من أجل الحفاظ على البصل والثوم طازجًين لفترة طويلة ، من الأفضل وضعهما في مكان بارد وجاف ، على سبيل المثال ، صندوق صغير في الخزانة. إذا كان لديك الكثير من البصل ، فيمكنك ربطها ببعضها البعض وإبقائها معلقة.
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