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بين الناس

أرملة لـ وزارة التضامن: أعول 3 أبناء وأحتاج لمعاش شهري

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة سامية أحمد على بطيحة، وتقيم بـ8 ش أبو طارق اللبان، بأرض اللواء ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى ، مساعدتى في الحصول على دخل شهرى .

وتقول في رسالتها : أنا أرملة وأعول ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأسكن بالإيجار بمبلغ 400 جنيه، ومعاشى 900 جنيه، ومصاريف المعيشة تثقل كأهلي، وأصبحت عاجزة عن مصاريف البيت، ودراسة الأبناء، بالإضافة إلى مرضى بالضغط والسكر وفيروس سى، وأحتاج علاج شهريًا أكثر من 400 جنيه، مما اضطررت للتخلى عن شراء العلاج وتفرغت لمطالب أبنائى ومصاريفهم اليومية.

واختتمت: أناشد ، وزارة التضامن الأجتماعى ،و فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتى في الحصول على دخل شهرى من أجل استكمال مسيرة أبنائى التعليمية والمعيشية، نظرا لظروفى المعيشية القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام .

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٢١٢٢٧٤٢٧

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