غرفة شركات السياحة: لا يمكن التلاعب ببرنامج المعتمر.. فيديو

قال علاء الغمرى عضو غرفة شركات السياحة، إن هذه بوابة الحجوزات السياحية هي المنفذ الرئيسي لخروج اى معتمر من مصر الى السعودية، موضحا أن هناك 1833 شركة هم من لهم الأولوية في العمل لان لهم ترخيص علي الموقع.



وأضاف علاء الغمرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي ام سي»، أن اليوم مجرد أن يعطي للمعتمرين الجواز السفر إلى الشركة التي ستقوم بتسجيلها في الرحلة المتفق عليها وبعدها يوم بمعرفة البرنامج وعند الدخول برقم الجواز واسم المعتمر على موقع الشركة.



وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه يمكنه للمعتمر معرفة كل البرنامج اذا اراد الغاء البرنامج أو حدث اختلاف يمكن فعل ذلك فورا عن طريق الشركة، سفر المعتمرين عن طريق البوابة الالكترونية سيكون قريبا.



وأوضح علاء الغمرى أن حقوق المواطن أصبحت محفوظة ولا يمكن التلاعب ببرنامج المعتمر ويتم الحفاظ على المواطن من السماسره او من اي من يقومون بالخدع عن المواطن.