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بين الناس

أولياء امور مدرسة الشهيد رضا الجزار بكفر الدوار يشكون من تراكم المياه الجوفية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عبدالسلام عطية، عضو مجلس الأمناء بمدرسة الشهيد رضا الجزار الابتدائية بقرية كفرالدوار مركز بسيون محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم المياه الجوفية بالمدرسة.

ويقول فى رسالته : لابد من التدخل لحل المشكلة وعدم الإضرار بالطلاب وانتشار الأمراض ، والروائح الكريهه ، مناشدا المسئولين بإيجاد حل رأفة بحال الأطفال.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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