أولياء امور مدرسة الشهيد رضا الجزار بكفر الدوار يشكون من تراكم المياه الجوفية

شكا المواطن محمد عبدالسلام عطية، عضو مجلس الأمناء بمدرسة الشهيد رضا الجزار الابتدائية بقرية كفرالدوار مركز بسيون محافظة الغربية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم المياه الجوفية بالمدرسة.



ويقول فى رسالته : لابد من التدخل لحل المشكلة وعدم الإضرار بالطلاب وانتشار الأمراض ، والروائح الكريهه ، مناشدا المسئولين بإيجاد حل رأفة بحال الأطفال.



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