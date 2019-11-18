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سيارات

هيونداي تكشف نظام يكتم الأصوات داخل المقصورة بشكل مبتكر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف
تسعى شركات السيارات لإضفاء كل سبل الراحة والهدوء في المقصورة الداخلية بما يوفر الرفاهية، لتقدم لنا هيونداي نظام تحكم فعالا في ضجيج الطرق.

النظام سيعمل على كتم الأصوات داخل المقصورة بشكل مبتكر وجديد، فوفقًا للصانع الكوري فإن النظام لا يعزل فقط الأصوات الخارجية، بل يقوم بإرسال موجات صوتية معاكسة للضجيج الذي يأتي من الطرق أو المحرك من خلال عملية تحليل معقدة لجميع الأصوات في المقصورة.

ويحتاج النظام إلى 0.002 ثانية فقط لتحليل نوعيات الضجيج وإصدار الموجات المضادة فورًا.

كما يستطيع النظام تخفيف الأصوات بنسبة 50% مقارنة بالسيارات الأخرى بدون النظام.

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