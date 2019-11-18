اخبار الحوادث | تأجيل المحاكمة في قضية شهيد الشهامة.. مفاجأة عن شقة هيثم أحمد زكي.. ومطرب يلقي طفله في الشارع

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
النيابة تستدعي مدير شركة كهرباء أوسيم والمهندس المسئول عن البرج المنهار
قررت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة استدعاء مدير محطة شركة كهرباء سقيل بأوسيم بعد انهيار برج كهرباء خلف 5 قتلى و2 مصابين.
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مصدر أمني يفجر مفاجأة عن شقة هيثم أحمد زكي
كشف مصدر أمني عن عدم مطالبة أية من ورثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باستلام شقته كميراث لهم.
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كواليس جلسة محاكمة زوجة شادي محمد وشقيقها و3 آخرين بتهمة السرقة
كشف محمد رشوان، محامي شادي محمد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس أولي جلسات محاكمة زوجة اللاعب وشقيقها و3 آخرين، لاتهامهم بسرقة شقته.
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مناظرة النيابة لـ 5 جثامين من عمال برج كهرباء أوسيم: تهتك بالرأس وكسور بالجسد
أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة مناظرة لجثامين 5 عمال ضحايا انهيار برج كهرباء أوسيم.
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مصرع شاب وإصابة آخر بعد سقوطهما في بيارة صرف صحي ببني سويف
لقي شاب مصرعه، واصيب آخر بغيبوبة، مساء اليوم الاحد، إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما الاسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.
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ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا: حق شهيد الشهامة أضاعه عوار تشريعى.. فيديو
حصل موقع صدى البلد على فيديو مرافعة المستشار مرتضى منصور خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة على يد محمد راجح وأعوانه الثلاثة لدفاعه عن فتاة.
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تفاصيل 5 ساعات في محاكمة قاتل البنا: محامي راجح ضرب أفضى إلي موت.. ومرتضى منصور طالب بأقصى عقوبة
شهدت محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الاحد، نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة علي مدار 5 ساعات وسط اجراءات امنية مشددة امام المحكمة وداخلها.
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عايز حقى.. الطرق والخطوات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى الحصول على الميراث
يتعرض الكثير من المواطنين لبعض المواقف عندما يفتقد الشخص والدة أو والدتة أو اخ له أو أحد اقاربة الذين من حقهم ان يرثوا فية الى حيرة، خاصة عندما لا يكونوا على دراية كاملة بالطرق والمستندات المطلوبة لكى يأخذون نصيبهم فى الميراث من الشخص المتوفى.
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أب وأم بلا قلب.. مطرب شعبي وزوجته يلقيان طفليهما في الشارع بعد مشاجرة بينهما
تقدمت إحدي السيدات ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول طنطا في الغربية لإثبات واقعة غريبة تجرد فيها زوجان من مشاعرهما الإنسانية بأن تخليا عن طفليهما على سلم منزلهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
النيابة تستدعي مدير شركة كهرباء أوسيم والمهندس المسئول عن البرج المنهار
قررت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة استدعاء مدير محطة شركة كهرباء سقيل بأوسيم بعد انهيار برج كهرباء خلف 5 قتلى و2 مصابين.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
مصدر أمني يفجر مفاجأة عن شقة هيثم أحمد زكي
كشف مصدر أمني عن عدم مطالبة أية من ورثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باستلام شقته كميراث لهم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
كواليس جلسة محاكمة زوجة شادي محمد وشقيقها و3 آخرين بتهمة السرقة
كشف محمد رشوان، محامي شادي محمد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس أولي جلسات محاكمة زوجة اللاعب وشقيقها و3 آخرين، لاتهامهم بسرقة شقته.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
مناظرة النيابة لـ 5 جثامين من عمال برج كهرباء أوسيم: تهتك بالرأس وكسور بالجسد
أجرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة مناظرة لجثامين 5 عمال ضحايا انهيار برج كهرباء أوسيم.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
مصرع شاب وإصابة آخر بعد سقوطهما في بيارة صرف صحي ببني سويف
لقي شاب مصرعه، واصيب آخر بغيبوبة، مساء اليوم الاحد، إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي، بقرية صفط الشرقية، بمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما الاسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا: حق شهيد الشهامة أضاعه عوار تشريعى.. فيديو
حصل موقع صدى البلد على فيديو مرافعة المستشار مرتضى منصور خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة على يد محمد راجح وأعوانه الثلاثة لدفاعه عن فتاة.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
تفاصيل 5 ساعات في محاكمة قاتل البنا: محامي راجح ضرب أفضى إلي موت.. ومرتضى منصور طالب بأقصى عقوبة
شهدت محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الاحد، نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة علي مدار 5 ساعات وسط اجراءات امنية مشددة امام المحكمة وداخلها.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
عايز حقى.. الطرق والخطوات والمستندات المطلوبة لرفع دعوى الحصول على الميراث
يتعرض الكثير من المواطنين لبعض المواقف عندما يفتقد الشخص والدة أو والدتة أو اخ له أو أحد اقاربة الذين من حقهم ان يرثوا فية الى حيرة، خاصة عندما لا يكونوا على دراية كاملة بالطرق والمستندات المطلوبة لكى يأخذون نصيبهم فى الميراث من الشخص المتوفى.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا
أب وأم بلا قلب.. مطرب شعبي وزوجته يلقيان طفليهما في الشارع بعد مشاجرة بينهما
تقدمت إحدي السيدات ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول طنطا في الغربية لإثبات واقعة غريبة تجرد فيها زوجان من مشاعرهما الإنسانية بأن تخليا عن طفليهما على سلم منزلهما.
لمزيد من التفاصيل أضغط هنا