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بين الناس

أرهقها المرض وتكاليف العلاج.. سيدة تناشد أهل الخير مساعدتها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
تقسو عليها الحياة وظروف المعيشة الصعبة التى تعانى منها، بعد أن أجرت عملية قلب مفتوح وأصابها النقرس ليجعلها طريحة الفراش بجانب زوجها المريض.

وتقول ميرفت عبدالآخر، البالغة من العمر 58عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أجريت عملية قلب مفتوح، وزوجى لا يعمل بسبب مرضه، ولدينا 3 أبناء واحد متجوز ومطلق وعياله قاعدين معانا في البيت والتانى محبوس والأخير صغير يحتاج لمصاريف دراسية خاصة أنه في الثانوية العامة.

وتتابع: مش لاقيين ناكل والأسعار غالية قوى علينا ومش بناخد أى معاش وقدمنا فيه أكتر من مرة ومافيش حد سأل فينا، وأناشد أهل الخير يساعدونا ويوفروا لى العلاج الشهرى بتاع القلب، أو مشروع لابنى يقف به يعيننا على مواجهة الحياة وعدم مد اليد والعون والمساعدة من الناس.

للتواصل مع الحالة ٠١٠١٩٦٠٨٥٠٠

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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