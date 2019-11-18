بالأرقام .. 25 صورة لـ 20 قطعة أثرية تلخص 150 عاما من عمر قناة السويس

قامت كاميرا موقع "صدى البلد" بجولة في المعرض المؤقت الذي تم إفتتاحه أمس في متحف قصر المنيل،وذلك بمناسبة مرور ١٥٠ عام على افتتاح قناة السويس،وننشر 25 صورة من جولتنا.



وخلال جولتنا في المعرض الذي جاء بعنوان"خديوي القناة"،رصدنا إعجاب زوار المتحف بالمعروضات،والتي تتضمن مجموعة من القطع الأثرية التي توثق هذا الحدث الهام.



وكشف لنا د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف أن المعرض يضم 20 قطعة أثرية تخص الوالي محمد سعيد،والذي كانت بادرة بداية مشروع القناة في عصره، والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة في عهده.



ومن ابرز القطع المعروضة مجموعة عملات تمثل ذكرى افتتاح القناة، ومجموعة فناجين التي تحمل اسم وصورة الخديوي إسماعيل، ولوحة زيتية نادرة له مع ولي عهده الامير محمد توفيق واقفين امام تمثال نصفي لمؤسس الدولة العلوية محمد علي الكبير.