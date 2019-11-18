حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة متجر بمنطقة طرة الأسمنت

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازتهم سلاح وسرقة متجر بمنطقة طرة الأسمنت بأسلوب "كسر القفل".





وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة خلال تفقدهم الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط ٣ عاطلين حال استقلالهم "توك توك" وبحوزتهم 2 سلاح ابيض "مطواه، كتر" وأجنة حديدية و٥٣ باكت قهوة و١٠ باكت معسل و٢ كرتونة كافي ميكس و٦٣ علبة تونة و٣ كراتين بلوبيف و٤ كراتين مناديل.





وبمناقشة مستقلي التوك توك عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المتاجر بمنطقة طرة الأسمنت دائرة قسم المعادى بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.



