موجز السيارات اليوم.. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

البنود والمصاريف المطلوبة لشراء سيارة كهربائية من الخارج
يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .
استيراد سيارة كهربائية
تنقسم المصروفات لجزءين الأول في أمريكا والآخر داخل مصر
مصروفات في أمريكا:
*سعر السيارة يبدأ من 16000$
*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة
*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة
*أتعاب رخصة المزاد 250$
*شحن 1200$
مصروفات في مصر:
* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-
الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارة
الفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة
* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :
1000 جنيه لو المركب الناقل RORO
5000 جنيه لو قادمة في حاوية
* رسوم الأرضيات:
يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.
* أتعاب تخليص جمركي:
2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى
* تركيب جهاز GBS:
1800 جنيه
* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:
2200 جنيه
* الترخيص:
ورق الترخيص: 250 جنيها
طفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيها
ضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
مواصفات كابتيفا ٢٠٢٠ Chevrolet Captiva
وتأتي شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 143 حصانا وتتميز السيارة بتوفرها في اصدار 5 مقاعد وآخر 7 مقاعد و تأتي بمقصورة واسعة مع ميزة توفير الوقود بتصميم مميز عصري وحديث وبلمسات شرسة في الشكل الخارجي.
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva
وستقدم السيارة شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva في دول الشرق الأوسط بداية من العام المقبل في 3 نسخ مختلفة ومن المتوقع طرحا في مصر بحلول عام 2020.
أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور
في الفئة من 150.000 إلى 200.000
شيري اريزو ٥ ٢٠٢٠
chery arrizo 5 2020
شيري اريزو 5 بسعر 192,900 جنيه
في الفئة من 200.000 إلى 300.000
ستروين citroen c3 air cross بسعر269,900 جنيه
mg zs بسعر 252.000 جنيه
رينو ستيب واي renault stepway بسعر 256.000 جنيه
سيات ابيزا seat ibiza بسعر 270.000 جنيه
رينو لوجان renault logan بسعر 213.000 جنيه
بيجو 301 peugeot بسعر 229.000 جنيه
في الفئة من 300.000 إلى 400.000
اوبل كروس لاند opel crossland بسعر 319,990 جنيه
سيات ارونا seat arona بسعر 319,000 جنيه
سيات ليون seat leon بسعر 379,000 جنيه
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بسعر 321,000 جنيه
في الفئة من 400.000 إلى 500.000
رينو كادجار renault kadjar بسعر 394,000 جنيه
اوبل جراند لاند opel grandland بسعر 449,990 جنيه
سيتروين c5 air cross بسعر 439,000 جنيه
ستروين جراند بيكاسو c4
citroen c4 grand picasso بسعر 405,900 جنيه
فولكس فاجن باسات volkswagen passat بسعر 460.000
أسعار كيا اليوم في مصر من الوكيل بعد تخفيض جراند سيراتو grand cerato 2020
أسعار سيارات كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة.
كيا ريو
kia rio تبدأ من 284.900 جنية حتى 340.900 جنيه لأعلى فئة.
سعر كيا سيراتو 2020 في مصر
كيا جراند سيراتو ٢٠٢٠
grand cerato 2020 تبدأ من 300.000 جنيه حتى 390.000 جنيه لأعلى فئة.
كيا بيجاس 2020
kia pegas تبدأ من 254.900 جنيه حتى 339.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سبورتاج 2020
أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
kia sportage تبدأ من 429.900 جنيه حتى 544.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سورينتو 2020
kia sorento تبدأ من 650.000 جنيه حتى 850.000 جنيه لأعلى فئة.
يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .
استيراد سيارة كهربائية
تنقسم المصروفات لجزءين الأول في أمريكا والآخر داخل مصر
مصروفات في أمريكا:
*سعر السيارة يبدأ من 16000$
*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة
*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة
*أتعاب رخصة المزاد 250$
*شحن 1200$
مصروفات في مصر:
* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-
الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارة
الفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة
* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :
1000 جنيه لو المركب الناقل RORO
5000 جنيه لو قادمة في حاوية
* رسوم الأرضيات:
يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.
* أتعاب تخليص جمركي:
2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى
* تركيب جهاز GBS:
1800 جنيه
* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:
2200 جنيه
* الترخيص:
ورق الترخيص: 250 جنيها
طفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيها
ضريبة في حدود 275 جنيها تقريبا
طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور
مواصفات كابتيفا ٢٠٢٠ Chevrolet Captiva
وتأتي شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 143 حصانا وتتميز السيارة بتوفرها في اصدار 5 مقاعد وآخر 7 مقاعد و تأتي بمقصورة واسعة مع ميزة توفير الوقود بتصميم مميز عصري وحديث وبلمسات شرسة في الشكل الخارجي.
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva
وستقدم السيارة شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva في دول الشرق الأوسط بداية من العام المقبل في 3 نسخ مختلفة ومن المتوقع طرحا في مصر بحلول عام 2020.
أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور
في الفئة من 150.000 إلى 200.000
شيري اريزو ٥ ٢٠٢٠
chery arrizo 5 2020
شيري اريزو 5 بسعر 192,900 جنيه
في الفئة من 200.000 إلى 300.000
ستروين citroen c3 air cross بسعر269,900 جنيه
mg zs بسعر 252.000 جنيه
رينو ستيب واي renault stepway بسعر 256.000 جنيه
سيات ابيزا seat ibiza بسعر 270.000 جنيه
رينو لوجان renault logan بسعر 213.000 جنيه
بيجو 301 peugeot بسعر 229.000 جنيه
في الفئة من 300.000 إلى 400.000
اوبل كروس لاند opel crossland بسعر 319,990 جنيه
سيات ارونا seat arona بسعر 319,000 جنيه
سيات ليون seat leon بسعر 379,000 جنيه
تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بسعر 321,000 جنيه
في الفئة من 400.000 إلى 500.000
رينو كادجار renault kadjar بسعر 394,000 جنيه
اوبل جراند لاند opel grandland بسعر 449,990 جنيه
سيتروين c5 air cross بسعر 439,000 جنيه
ستروين جراند بيكاسو c4
citroen c4 grand picasso بسعر 405,900 جنيه
فولكس فاجن باسات volkswagen passat بسعر 460.000
أسعار كيا اليوم في مصر من الوكيل بعد تخفيض جراند سيراتو grand cerato 2020
أسعار سيارات كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
kia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة.
كيا ريو
kia rio تبدأ من 284.900 جنية حتى 340.900 جنيه لأعلى فئة.
سعر كيا سيراتو 2020 في مصر
كيا جراند سيراتو ٢٠٢٠
grand cerato 2020 تبدأ من 300.000 جنيه حتى 390.000 جنيه لأعلى فئة.
كيا بيجاس 2020
kia pegas تبدأ من 254.900 جنيه حتى 339.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سبورتاج 2020
أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠
kia sportage تبدأ من 429.900 جنيه حتى 544.900 جنيه لأعلى فئة.
كيا سورينتو 2020
kia sorento تبدأ من 650.000 جنيه حتى 850.000 جنيه لأعلى فئة.