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حوادث

حبس طالب وسائق لحيازتهما كمية من الإستروكس المخدر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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رامى المهدي
أمرت النيابة العامة بحبس طالب وسائق لحيازتهما كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كانت تمكنت الخدمات والأقوال الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة السلام ثاني من ضبط طالب وسائق حال استقلالهما سيارة ميكروباص أجرة / قليوبية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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