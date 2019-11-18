حبس طالب وسائق لحيازتهما كمية من الإستروكس المخدر

أمرت النيابة العامة بحبس طالب وسائق لحيازتهما كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها 4 ايام على ذمة التحقيقات.





كانت تمكنت الخدمات والأقوال الأمنية المعينة بطريق الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة السلام ثاني من ضبط طالب وسائق حال استقلالهما سيارة ميكروباص أجرة / قليوبية.





وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 250 جراما وبندقية خرطوش عيار 12 مم أمريكي الصنع، وعدد 6 طلقات ومبلغ مالي 3330 جنيها وعدد 2 هاتف محمول.



