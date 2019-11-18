بـ ملابس كاجوال.. لقاء سويدان تتألق بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت لقاء سويدان بـ تيشرت ابيض، وبنطلون اسود، ونالت الصورة إعجاب جمهورها، وتفاعلوا معها بالتعليقات.



يذكر أن أحدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.



المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.



