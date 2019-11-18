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ياسر رزق: نحتاج إلى إصلاح سياسي.. ويجب ضم الأحزاب في 3 كتل.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إننا نحتاج لإصلاح سياسي يشمل الأحزاب السياسية .

وأضاف رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن الأحزاب تسيطر عليها المصالح والنوازع الشخصية في تولي المناصب القيادية للأحزاب، وهناك خلافات شخصية وهذا هو الوجه السيئ للمنافسة الحزبية.

وعبر عن أمله أن تتجمع كل الأحزاب القريبة فكريا وأيدولوجيا مع بعضها في تكتل واحد على أن يقوم الوفد بقيادة كتلة قوية من أحزاب اليمين مثل المحافظين والمصريين الأحرار.

وتابع رزق أن تتجمع أحزاب اليسار ويقودها حزب التجمع وتشمل حزب المصري الديمقراطي، وكل الأحزاب القريبة منهم ، ويتكتل التيار الناصري ويضم التيار الشعبي والكرامة.

وأكد رزق أن من ضمن القرارات العجيبة حل جبهة الإنقاذ، لأنها كانت المعادل السياسي للقوات المسلحة. وأوضح أن المصريين دعمت جبهة الإنقاذ لأنها ضمت رموز الحركة السياسية ضد الإخوان.
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