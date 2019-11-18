ربيع ياسين: تدريب منتخب الشباب على النجيل الصناعي استعدادا لـ شمال أفريقيا

كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ان الفريق سيتدرب على ملعب نجيل صناعي استعدادا لدورة شمال أفريقيا، التي تنطلق يوم 23 نوفمبر الجاري.



قال ياسين في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن البطولة ستقام على ملاعب نجيل صناعي، موضحا أن مباريات المنتخب ستكون أيام 23 و25 و27 و29 نوفمبر الجاري.



وتابع أن الجهاز الفني يبدأ تكوين جيل جديد ومنتخب قوي على مراحل من خلال مباريات عديدة ومواجهة مدارس مختلفة لمنح اللاعبين مزيد من الخبرات.

