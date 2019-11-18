ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين: تدريب منتخب الشباب على النجيل الصناعي استعدادا لـ شمال أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
Advertisements
حسن العمدة
كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ان الفريق سيتدرب على ملعب نجيل صناعي استعدادا لدورة شمال أفريقيا، التي تنطلق يوم 23 نوفمبر الجاري.

قال ياسين في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن البطولة ستقام على ملاعب نجيل صناعي، موضحا أن مباريات المنتخب ستكون أيام 23 و25 و27 و29 نوفمبر الجاري.

وتابع أن الجهاز الفني يبدأ تكوين جيل جديد ومنتخب قوي على مراحل من خلال مباريات عديدة ومواجهة مدارس مختلفة لمنح اللاعبين مزيد من الخبرات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربيع ياسين: لاعبو المنتخب الأولمبي رجالة.. وأبو الفتوح ورمضان صبحي مكسب المباراة.. فيديو

ربيع ياسين يرشح محمد صلاح وصالح جمعة للانضمام للمنتخب الأوليمبي حال التأهل لـ طوكيو.. فيديو

هاني حتحوت يكشف عن أسباب غياب الجماهير عن بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.. فيديو

ربيع ياسين يتابع مباراة أهلي 2001 أمام المقاولون فى بطولة الجمهورية

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. الصدارة شعار مصر أمام الكاميرون وغانا تنتظر معجزة

ربيع ياسين يعلن عن قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال إفريقيا

ترشيحاتنا

كواليس جلسة محاكمة زوجة شادي محمد وشقيقها و3 آخرين بتهمة السرقة

أمير مرتضى يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي

مش ابني.. المطرب الشعبي ‫شادي الامير‬‎ يفجر مفاجأة عن واقعة طفل السلالم بالغربية

إذابة الدهون أسرع من الثلج.. مشروب خارق جربيه بنفسك

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور

كارثة.. هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بأمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور