جمال بلماضي يكشف موقفه من مشاركة بنزيما مع الجزائر

تحدث المدرب الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، عن إمكانية تمثيل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لمنتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة بعد خلافه المستمر مع الاتحاد الفرنسي.



وقال بلماضي في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء بوتسوانا، والمقرر إقامتها مساء الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021: "البعض يسألني إن كنت مهتمًا باحتمالية تمثيل كريم بنزيمة لمنتخب الجزائر، أؤكد لكم أنني سعيد بالأسماء المتواجدة حاليًا في خط هجوم الفريق".



وأضاف: "بغداد بونجاح وإسلام سليماني، وآندي ديلور وسوداني، يقدمون مستويات رائعة للغاية في الخط الأمامي".



وهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي اكد خلالها أن مهاجم الملكي لن يشارك مع الديوك مرة أخري.



وكتب بنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل:"اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية".



وسبق لبنزيما اللعب بقميص منتخب فرنسا، وهو ما يحرمه من تمثيل أي منتخب آخر وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلا في حالة سحب الجنسية الفرنسية منه من جانب السلطات الحكومية.