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ياسر رزق: القوات المسلحة الوحيدة القادرة على تأهيل كوادر إدارية.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:47 ص
الكاتب ياسر رزق
الكاتب ياسر رزق
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حمزة شعيب
أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة القادرة على إنتاج كوادر إدارية.

وقال رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على إنتاج كوادر إدارية مؤهلة قادرة على تولي مناصب رفيعة كرئيس الحكومة".

وتابع "إذا قرر الرئيس السيسي عدم خوض الانتخابات بعد 2024، سنكون في مأزق وبالتالي نلجأ إلى المؤسسة العسكرية، لذلك نحن نتحدث عن أهمية تأهيل شخصية وطنية من نتاج الحياة السياسية".

وأضاف: "في حالة خواء الحياة السياسية ستكون الشخصية ابنة القوات المسلحة قادرة على نيل احترام المؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية والمعلوماتية والقضائية والإعلامية".
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