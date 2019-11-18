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أخبار العالم

لحظة تعدي الأمن الإيراني على المتظاهرين.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، على حسابها المهتم بمتابعة الشأن الإيراني على تويتر شريط فيديو لاشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية، والمتظاهرين المنددين بالنظام، دون تحديد مكان وقوع الاشتباكات.

ويظهر في شريط الفيديو تعدي أفراد الأمن على المشاركين في التظاهرات المنددة بالنظام الإيراني، وذلك عقب ارتفاع أسعار البنزين، ما اعتبره المرشد الأعلى أمرا ضروريا.

وكان مراسل بقناة كان العبرية ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس في الوقت الراهن امكانية التدخل من أجل مساعدة المتظاهرين في إيران.

وقال المراسل نقلا عن مسئول أمريكي قوله إن واشنطن تدرس كيفية استعادة خدمة الإنترنت في إيران لمساعدة المتظاهرين.

واضاف المسئول: "لدينا العديد من الأدوات ، وهدفنا هو مساعدتهم على التعبير عن أنفسهم".
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