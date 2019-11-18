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رياضة

ربيع ياسين يكشف موقفه من رفض النجوم انضمام لاعبه لمنتخب الشباب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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حسن العمدة
كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، موقفه من رفض نادي النجوم انضمام لاعبه محمود صابر لصفوف الفراعنة في دورة شمال أفريقيا.

قال ياسين في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه سيتواصل مع مسئولي النجوم للتوصل إلى حلول مرضية لكلا الطرفين.

وتابع أنه يسعى للتنسيق مع الأندية خاصة وأنه يهتم بأن يستفيد اللاعب من الاحتكاك مع ناديه ومنتخب مصر أيضًا.
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