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حلمي النمنم: عبد الرحمن الكواكبي وقف مدافعا عن العروبة ضد التوحش العثماني.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
عبد الرحمن الكواكبي
عبد الرحمن الكواكبي
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عمرو ممدوح
قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الكاتب والمفكر عبد الرحمن الكواكبي، كان إنسانا ضد الاستبداد، وواجه التوحش العثماني في أبشع صوره، مدافعا عن العروبة.

وأضاف حلمي النمنم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن عبد الرحمن الكواكبي قتل مسموما، مشيرا إلى أن حلب واجهت أبشع أشكال الظلم، وكان واجب القاهرة أن تستضيف الأشقاء السوريين ضد الهجمة الشرسة التي مارسها عبد الحميد خان.

وأوضح وزير الثقافة السابق، أن أردوغان خليفة عبد الحميد خان يمارس هجمة شرسة جديدة على سوريا اليوم، مشيرا إلى أننا بحاجة لنتذكر ما فعل المفكر عبد الرحمن الكواكبي ضد الاستبداد.
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