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محامي شهيد الشهامة يعرض تفاصيل الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:19 ص
محمود البنا شهيد
محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية
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قسم التوك شو
قال عبد العزيز نصير محامى محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية، إن أمس كانت الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة فى شأن قضية شهيد الشهامة بالمنوفية فى خلال 3 أسابيع فقط على وجه السرعة.

وأوضح عبد العزيز نصير فى تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، أن المحكمة أقرت بمبدأ إجرائيا هاما غاب عن الكثير حتى عن السادة المحامين وهو حق دفاع المجنى علية فى الكلام أو المرافعة.

وأضاف محامى محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية، أن بعض من المحامين قالوا أن ليس من حق دفاع المجنى عليه فى الكلام، مشيرا إلى أن المحكمة أقرت اليوم بهذا المبدأ الإجرائى.

وأكد نصير، أن المتهمين حاليا محبوسون احتياطيا على ذمة القضية الحالية، مضيفا أن مرتضى منصور حضر تلك الجلسة وطلب من المحكمة بأقصى عقوبة على المتهمين.
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