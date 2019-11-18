تعليق جديد من الخارجية الأمريكية عن التظاهرات في إيران

أعلنت الخارجية الأمريكية عن دعمها الكامل لحق الشعب الإيراني في الاحتجاجات السلمية، دون التعرض له.



وأضافت الخارجية الأمريكية أن الزمرة الحاكمة في طهران تخلت عن شعبها بغرض احتكار الثروات والسلطة.



وتابعت أن طهران مستمرة في تطوير برامج الأسلحة والصواريخ النووية، كما أنها مستمرة في دعم الإرهاب.



يأتي ذلك مع استمرار التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإيراني، ضد نظام الحكم، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ما ترتب عليه قطع الانترنت عن البلاد، في محاولة لقمع التظاهرات.

