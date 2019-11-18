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ماهر عزيز: قرارات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا ضعيفة للغاية.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
اردوغان
اردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن قرارات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا ضعيفة للغاية، مشيرا إلى أن سياسة أردوغان ستكون سبب في تدمير العلاقات التركية الأوروبية.

وأضاف ماهر عزيز خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي على قناة «أكسترا نيوز» أن تركيا ستواجه عقوبات دولية لانتهاكها قوانين البحار الدولية، موضحا أنه كان يجب ان يكون موقف لوقف العدوان التركي على سوريا وإتخاذ قرارات حاسمة بشأن حظر الأسلحة إلى تركيا لتقيد هذا العدوان السافر.

وأشار عضو مجلس الطاقة والبيئة وتغير المناخ ، إلى أن نظام أردوغان اعتدى عدوان شرس على الأكراد وتغول على المدنيين وقتل منهم وسحق بشراسة بلا رحمة بنفس الطريقة التي أبدوا بها الأرمن أردوغان يبيد الأمنين في شمال سوريا، لذلك يؤكد أن قرارات الاتحاد الأوروبي ضعيف وكان يجب ان يكون أقوى.

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