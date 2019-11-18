عقب انتقاده ترامب.. طرد مذيع بالراديو على الهواء

أعلن مضيف في محطة راديو بديفير الأمريكية، عن طرده من عمله فجأة، عقب انتقاد الرئيس دونالد ترامب خلال برنامجه الحواري الأسبوعي، صباح السبت.



وأعاد كريج سيلفرمان، تسجيل لجزء من لقاء تم عام 2015 مع الشخص المقرب من ترامب، روجر ستون، عندما قرر القائمين على المحطة الإذاعية قطع البرنامج فجأة، وإذاعة نشرة الشبكة.



يذكر أن روجر ستون، تم إدانته الجمعة الماضية، بالتلاعب والكذب على الكونجرس الأمريكي، فيما يخص التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



تفاجأ سيلفرمان، أثناء إذاعة الحوار القديم، والذي تناول الحديث عن علاقة ترامب بوري كوهن، المحامي السابق له، والذي كان يوصف بالسليط القوي، الذي لا يرحم، بأن جاء إليه مدير الإذاعة وقال له: لقد انتهت حلقتك".



وأوقفت المحطة الموقع الالكتروني الخاص ببرنامجه: "ذا كريج سيلفرمان شو"، وتم إزالة بعض الحلقات والأرشيف من على المعرض الخاص بالموقع.



وكان سيلفرمان أعلن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه مستهدف بسبب رفضه دعم ترامب.





