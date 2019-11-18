بعد فقد مراسل عينه برصاص الاحتلال.. هكذا ظهر مذيعا نشرة التليفزيون الفلسطيني

قدم مذيعا تلفزيون فلسطين، النشرة الإخبارية وهما يرتديان عصابة على عينهما، تضامنا مع الزميل الصحفي معاذ العمارنة، والذي فقد عينه اليسرى بطلقة من سلاح الاحتلال الإسرائيلي.





وتضامن الكثيرون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع الزميل معاذ العمارنة، وسلطوا الضوء على ما يتعرض له أصحاب القلم، رجال الإعلام خلال تغطياتهم الأحداث والحروب، لنقل الصورة بدقة.



