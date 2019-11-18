بسبب عاصفة رعدية.. إيقاف مباراة السنغال مع إي سواتيني مرتين

شهدت مباراة منتخب السنغال مع إي سواتيني والتي إنتهت بفوز رفقاء ساديو ماني بأربعة أهداف مقابل هدف في منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2020 بالكاميرون، حلول عاصفة رعدية.



أوقف حكم المباراة اللعب مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة رعدية في المنطقة التي استضافت اللقاء وذلك قبل أن يتم استئنافه مجددًا.



ونجح المنتخب السنغالي في الشوط الثاني في تسجيل أربعة أهداف عن طريق فامارا دييدهيو بـ "هاتريك" وبابا أليون نديياي في الدقائق 59 و66 و68 و77.



تتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، في حين يتراجع منتخب غينيا بيساو إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما ظل منتخب إي اسواتيني في المركز الرابع بلا أي نقاط بالتساوي مع الكونغو.