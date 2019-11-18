ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب عاصفة رعدية.. إيقاف مباراة السنغال مع إي سواتيني مرتين

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
شهدت مباراة منتخب السنغال مع إي سواتيني والتي إنتهت بفوز رفقاء ساديو ماني بأربعة أهداف مقابل هدف في منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2020 بالكاميرون، حلول عاصفة رعدية.

أوقف حكم المباراة اللعب مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة رعدية في المنطقة التي استضافت اللقاء وذلك قبل أن يتم استئنافه مجددًا.

ونجح المنتخب السنغالي في الشوط الثاني في تسجيل أربعة أهداف عن طريق فامارا دييدهيو بـ "هاتريك" وبابا أليون نديياي في الدقائق 59 و66 و68 و77.

تتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، في حين يتراجع منتخب غينيا بيساو إلى المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما ظل منتخب إي اسواتيني في المركز الرابع بلا أي نقاط بالتساوي مع الكونغو.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساديو ماني يصنع هدفا في فوز السنغال على الكونغو 2-0 في تصفيات أفريقيا

شاهد | هكذا احتفل ماني مع مشجع خلال لقاء السنغال

حمل زجاجات المياه.. لقطة رائعة لـ ساديو ماني قبل مباراة بلاده ضد الكونغو.. فيديو

بالفيديو | ساديو ماني يساعد عامل فريق السنغال في رفع الحقائب

الجولة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.. مصر والمغرب يتعثران.. والجزائر تكشر عن أنيابها

المنتخب بدون صلاح.. هزيمة واحدة و3 تعادلات 3 انتصارات

ترشيحاتنا

ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا: حق شهيد الشهامة أضاعه عوار تشريعى.. فيديو

شاهد | إصابة قوية لـ مهاجم الأهلي تجبره على مغادرة الملعب

قطعنا الحديد عشان نطلع الجثث .. عمال برج كهرباء أوسيم المنكوب يروون لحظات الموت .. فيديو

عزرائيل ليس ملك الموت .. خالد الجندي: الناس اخترعت أسماء للملائكة على مزاجها

صابرين بدون الحجاب .. أول رد فعل من دنيا عبد العزيز

سحل طالب كفيف لطرده من محاضرة بجامعة عريقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

بعد رحلتها للمالديف | ياسمين صبري تستعرض أنوثتها بفستان مخملي في دبي .. صور