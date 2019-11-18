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توك شو

شادي فاضل: لا يوجد مستشفى لخدمات علاج سرطان الأطفال في وجه بحري

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور شادى فاضل مدير مستشفى برج العرب الجامعى لعلاج سرطان الأطفال، أن لا يوجد مستشفى لخدمات علاج سرطان الأطفال مجمعه فى وجه بحرى بمصر.

وأوضح الدكتور شادى فى تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، إن المستشفى تخدم وجه بحرى بالكامل من محافظة البحيرة وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات وصولا لمحافظة الاسكندرية وان تلك المحافظات تضم حوالي 17 مليون مواطن.

وأضاف الدكتور شادى ان المستشفى تقوم بالعلاج الكامل لجميع الأطفال المرضى مجانا بدون إنفاق أي نقود نهائى.

وأوضح الدكتور شادى، أن طفل السرطان عندما ينهى فترة علاجه لابد من المتابعة فى المستشفى مرة أخرى حتى يتم شفائه على أكمل وجه.
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