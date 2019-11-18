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محافظات

أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
أمسية دينية بـ تلبانة..
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
مازالت محافظة الشرقية تحتفل في مراكزها المختلفة بذكرى المولد النبوي الشريف حيث تنظم مديرية أوقاف الشرقية قوافل دعوية موسعة على مستوى مراكز المحافظة.

ونظم مركز شباب تلبانة بمنيا القمح التابع لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية أمسية دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي.

وحضر الأمسية لفيف من علماء الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف منهم الدكتور عمرو جبران والمبتهل الشيخ إبراهيم راشد.

وتحدث الحضور عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن.

وعلى هامش الأمسية أقيمت فقرات للشعر ألقاها شباب المركز. 


أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
أمسية دينية بـ تلبانة.. استمرار الاحتفال بذكرى المولد النبوي بالشرقية.. صور
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