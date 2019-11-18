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أخبار البلد

قنصل مصر بشيكاغو: نقدر الدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
أكد السفير الدكتور سامح ابو العينين قنصل مصر العام بشيكاغو، أنه يشارك باسم الخارجية المصرية في احتفالية اليوبيل الذهبي لمرور 50 عامًا على خدمة الكنيسة القبطية بمنطقة وسط أمريكا، وهو ما يعكس حرص مصر الدائم على مشاركة أبنائها بالخارج وربط المهجر بالوطن دائمًا.

وأضاف السفير الدكتور سامح أبو العينين، خلال كلمته في احتفالية كنيسة خلال حضوره احتفالية اليوبيل الذهبي لكنيسة مارمرقس بولاية شيكاغو وبدء الخدمة بمنطقة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سعيد بحضور هذه الاحتفالية بمشاركة أطياف وممثلين لجميع أبناء الجالية المصرية من الأزهر والجمعية المصرية بشيكاغو وأساتذة الجامعات، وهو ما يجمع المصريين دائمًا معًا كوطن واحد ولا سيما في ظل نشاط القمص صموئيل ثابت وكيل الكنيسة وما يقوم به من مجهود وتواصل بين أبناء الجالية.

وأشار أبو العينين لتقديره لدور قداسة البابا تواضروس الثاني وما يقوم به من مجهود في خدمته بالخارج ويتمنى أن تكون زيارته المقبلة لوسط أمريكا، وهو حدث مهم يسعد الجالية المصرية وهي جالية متميزة، تضم مجموعات وكوادر ناجحة من أطباء وأساتذة جامعات وخبراء في إنشاء السدود والطاقة النووية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التي تقوم بجولات خارجية، ويأمل في زيارتها لوسط أمريكا في ظل توجه القيادة المصرية لربط الخارج بالوطن.

وأشاد أبو العينين بالدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية لما تقدمه من دعم للبلاد وهذا يظهر من خلال زيارات قداسة البابا تواضروس للخارج ودعمه لمصر وأيضًا أبناء مصر ودعمهم ومساندتهم لوطنهم في المحافل الدولية.

في السياق ذاته، القى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة مسجلة في احتفالية اليوبيل الذهبي، أعرب خلالها عن سعادته بخدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ومرور ٥٠ عامًا على تأسيس كنيسة مارمرقس، أول كنيسة بالمنطقة.
قنصل مصر بشيكاغو: نقدر الدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية
قنصل مصر بشيكاغو: نقدر الدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية
قنصل مصر بشيكاغو: نقدر الدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية
قنصل مصر بشيكاغو: نقدر الدور الوطني للكنيسة القبطية المصرية
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