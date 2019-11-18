ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اتعصب وكسر سناني.. صفعات على الوجه وضعت أحمد زكي في مأزق

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
الفنان أحمد زكي
الفنان أحمد زكي
Advertisements
نهى حمدي
من الفنانة نبيلة عبيد إلى الفنان محيي الدين إسماعيل وقف أحمد زكي في مواقف لا يحسد عليها، فكانت مشاهد صفع الوجه والفنان الراحل أحمد زكي مغامرات وحكايات عديدة، كادت أن تصل إلى مرحلة القطيعة بين النمر الأسود وعدد من الفنانين.

فكانت صفعة بفيلم "شارد سمك" على وجه الفنانة "نبيلة عبيد" بمثابة اختبار شديد على النمر الأسمر، والتي وصفتها عبيد بالأشد حيث انتاب البلاتوه الخوف من ذاك المشهد القوي، فتحكي نجمة مصر الأولى "نبيلة عبيد": "كنا بنجهز للفيلم بكل حماس وكل واحد عايز يأدي المشهد بنجاح".

وأكملت عبيد في حوار لها عن حياة أحمد زكي، "سألته انت هتضرب ازاي قالي مش عارف وفضلنا كتير موقفين التصوير، هو خايف يؤذيني بالقلم، وأنا خايفة من شدته"، أجريت بروفات لاختبار قوة الصفعة وجاءت الصفعة كما توقعت عبيد: "القلم كان شديد لدرجة إن أسناني نزفت دم".

أما الصفعة الأخرى التي كادت أن تنهي علاقتهما سويًا، هي الصفعة التي نزل بها الفنان محيي الدين إسماعيل على وجه زكي خلال أحد المشاهد في مسلسل "بستان الشوق".

فيقول "محيي إسماعيل" في حوار له عن ذكرياته مع أحمد زكي، "كنت بتقمص الدور اللي كنت طالع فيه غني و زكي كان بيشتغل عندي وبيحب أختي، وكنت بعامله بنفس الطريقة في الأوقات اللي مكانش فيها تصوير، وده عشان أدخله في تقمص الدور أكثر وكذلك أنا".

إلى أن جاء مشهد الصفعة الذي أغضب أحمد زكي، يحكي "محيي" الواقعة قائلًا:" اشتكى زكي من معاملتي للمخرج، وفي مشهد القلم ضربته بشدة على الجهتين، اتعصب جدًا وقالي إنت بتضرب بجد، وبدأ في الزعيق".

ليمتص "محيي" غضبه بذكاء "قولتله مش إنت هتضربني قلم بعد كده اضربني جامد"، وجاء دور "زكي" لصفع "محيي" فإذا به يستفزه أكثر، فيقول "محيي": "جه دوره ليضربني قعدت استفزه بالكلام عشان يضربني جامد والمشهد يطلع مظبوط، وكان قلم قصاده قلم واتصالحنا".

تحل اليوم ذكرى ميلاد أحمد زكي الـ 70، فقد ولد في 18 نوفمبر عام 1949.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي

بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. فنانة شابة تنجو من الموت بأعجوبة

رسائل بين ناهد السباعي وهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من راغب علامة عقب الهجوم عليه على السوشيال ميديا

تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

هل يصح الوضوء مع وجود أثر للمانيكير وكريم الوجه ؟

عرض مغرى.. اشترِ iPhone 6S بـ2700 جنيه فقط

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

بالزي التقليدي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور