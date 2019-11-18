كيف تصنع تابوتا أثريا وترممه؟.. ورشة عمل بمتحف مكتبة الإسكندرية.. صور

انطلقت في متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان"فهم التوابيت الخشبية بمصر القديمة:ورشة تطبيقية في فحص التوابيت، ونجارتها، وتصميمها"، بالتعاون مع متحف فيتزوليم بجامعة كامبردج في إنجلترا، وقطاع المتاحف بوزارة الآثار ممٌثلًا في المتحف المصري بالتحرير.



وكشف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن ورشة العمل التي إنطلقت أمس وتواصل فعالياتها اليوم الإثنين، تتناول علم الآثار التجريبي ويهدف إلى طرح أو اختبار فرضيات في علم الآثار، وذلك بإعادة بناء وإنشاء آثار خشبية (مستنسخات) وفق المصادر والموارد المتاحة في الحضارة المصرية القديمة.



ويتضمن علم الآثار التجريبي استخدام عدة طرق وتقنيات ووسائل تحليل حسب نوع الآثار الخشبية المكتشفة،وتهدف ورشة العمل إلى التعرف على التوابيت الخشبية وطرق صناعتها من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية وأخرى عملية.



وكشف د.حسين عبد البصير مدير عام المتحف أنه توفر الورشة فرصة لأولئك الذين يدرسون التوابيت الخشبية من مصر القديمة،لفهم العمليات التي ينطوي عليها تصنيعها،وتتضمن جلسات حول أنواع الأخشاب التي كانت متاحة للمصريين القدماء، وخصائص عمل تلك الأخشاب والأدوات المستخدمة من قبل النجارين القدامى وكيفية عملهم، بما في ذلك فرصة للمشاركين لمحاولة استخدامها.



وتوضح الجلسات الأخرى كيفية التعرف على أنواع العلامات التي خلفتها هذه الأدوات، وجلسات عملية حول النظر إلى التوابيت داخل متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وتحديد أنواع البناء المختلفة،وستناقش أيضًا هذه الورشة أنواع التقنيات التي يمكن استخدامها لفحص التوابيت من الناحية التكنولوجية والمصرية.



من جانبه أوضح د.نور محمد بدر منسق عام ورشة العمل وأحد المحاضرين أن أهميتها تأتي من إيضاح العديد من المعلومات الاثرية والتكنولوجيا والترميم عن التوابيت الخشبية في مصر القديمة، للدارسين والعاملين في مكتبة الاسكندرية بمنطقة آثار الاسكندرية.



وأضاف:سيتم عقد مجموعة من المحاضرات العلمية التدريبية لطرق دراسة تلك النوعية من الآثار الفرعونية،وتعد ورشه العمل هي ثاني ورشة يتم تنظيمها في مصر،حيث تم عقد ورشة العمل الأولى في المتحف المصري بالتحرير مايو الماضي.