نجوم الفن والإعلام يشاركون عزاء والدة المنتج هشام عبدالله.. صور

أقيم مساء أمس مراسم عزاء نوال نجا الأبياري والدة المنتج هشام عبدالله وذلك بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.



وكانت الفنانة هالة صدقي اول الحاضرين العزاء فيما توافد العديد من مشاهير الفن والإعلام ورجال السياحة على مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء للمنتج هشام عبدالله في وفاة والدته.



شارك بالحضور كلأ من الفنان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس اكاديمية الفنون والمخرج المسرحي مازن الغرباوي والجوهرجي الشهير الخواجة عريان فهيم والشيخة فاطمة الفاسي والإعلامي طارق علام والفنان بسام رجب والفنان إيمن العزب والدكتور يحي البستاني وخبراء السياحة أشرف شيحة وحسام الشاعر وعلي منصور.