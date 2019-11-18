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أخبار العالم

مدينة بورصة التركية تتعرض لـ هزة أرضية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تعرضت مدينة بورصة التركية لزلزال بلغت قوته 3.2 بمقياس ريختر.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن مدينة بورصة تعرض لهزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، حيث وقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات.

وكانت المغرب تعرضت لهزة ارضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر أمس الأحد اقليم ميدلت في المغرب.

وأضافت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي المغربية أن سجل على عمق 4 كيلومترات دون أن ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.
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