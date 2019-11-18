ندوة بألسن عين شمس عن حرب أكتوبر..بطولات الواقع وإبداعات الأدب والفن

تنظم لجنة العلاقات الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة حوارية بعنوان "نصر أكتوبر: بطولات الواقع وإبداعات الأدب و الفن"، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف قطاع الدراسات العليا و البحوث بالكلية، يحاضر بها اللواء أركان حرب حسان أبو علي المستشار أكاديمية ناصر العسكرية ، و الروائي و كاتب القصص القصيرة سيد نجم ، أحد مقاتلي حرب أكتوبر ، الدكتورة ناهد راحيل مرس الأدب و النقد بقسم اللغات السامية، و يدير الحوار أ.د.أميمة عبد الرحمن مقرر اللجنة، و ذلك في تمام العاشرة و النصف من صباح الثلاثاء الموافق ١٩ من نوفمبر الجاري بقاعة الترجمة الفورية.



وتأتي الندوة في إطار رفع روح الإنتماء للوطن من خلال استضافة نماذج مشرفة من أبطال إنتصارات أكتوبر، وحث الطلاب علي التفاعل المباشر مع أبطال الوطن لغرس مفهوم حب الوطن في أعماقهم ، وذلك بجانب الدور الأكاديمي للكلية .