داخل سيارته.. نجم الزمالك السابق ينشر صورة بصحبة أطفاله

نشر الإعلامى خالد الغندور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق صورة جديدة له وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهر خالد الغندور داخل سيارته بصحبه أطفاله، ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.



وتغادر بعثة الزمالك فجر 27 نوفمبر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.











