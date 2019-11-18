صابرين: إيه ذنب ولادي يتشتموا من ناس معندهمش دين ولا أخلاق

تعرضت الفنانة صابرين، إلى هجوم شديد بعد إعلانها خلع الحجاب، حيث تلقت العديد من التعليقات المسيئة على الصورة التي نشرتها لنفسها بدون حجاب.



وقالت صابرين من خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية": "أنا من زمان وانا قالعة الحجاب .. انا كنت ديما بقول اني محتشمة .. أنا من يوم ما لبست الباروكة أنا قلعت الحجاب .. عملت خطوة بسيطة يمكن تقبل .. يمكن تكون حاجة كويسة".



وتابعت حديثها قائلة: "أنا عمر ما حد اتكلم عني نص كلمة .. إلا أما لبست الباروكة .. إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟".