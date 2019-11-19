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تعليم

المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
المعرض الخيرى السنوى
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب (المعرض الخيرى السنوى للملابس) الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع جمعية صلاح الدين وجمعية إيثار للخدمات التنموية، بحضور الدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الدكتور وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية بالمكتبة المركزية بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر من 17/11 و حتى 21/11/2019 ويضم المعرض الكثير من المعروضات أهمها الملابس والأحذية والشنط والإكسسوار.

ويتميز المعرض بعدد كبير من المعروضات والمشغولات اليدوية التي تلائم الطلاب بأسعار زهيدة.
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
المعرض الخيرى السنوى للملابس بجامعة الفيوم
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