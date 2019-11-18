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رياضة

أحمد بن محمد يرحب بالمشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي بدبي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالمشاركين في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي تنظمه الجائزة يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويقام المؤتمر تحت شعار "التسامح والسلام في الرياضة"، ويتضمن 4 جلسات يتحدث فيها نخبة من نجوم الرياضة الأولمبية والعالمية وقيادات حكومية و ممثلين لمنظمات دولية يستعرضون جميعا دور الرياضة كلغة عالمية للتسامح والسلام وتعزيز علاقات التعاون بين الشعوب وبين مكونات المجتمعات.

وقال سموه " تزامنا مع عام التسامح، وانطلاقا من دور الجائزة ضمن (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تمكين المجتمعات يسرنا أن نعمل لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين المجتمعات وتعزيز التعاون والسلام فيما بينها من خلال العديد من المبادرات التي من بينها تنظيم هذا المؤتمر الدولي بمشاركة قيادات رياضية حكومية وأبطال تركوا بصمة في تاريخ الرياضة الأولمبية والعالمية، وكذلك أبطال رياضيين عرب من الشباب الواعد لتعزيز دور الرياضة في تمكين المجتمعات وترسيخ قيم التسامح والسلام بين الدول والمجتمعات في العالم".

وأضاف سمو رئيس الجائزة "لقد حرصنا في الجائزة على اختيار شعار المؤتمر ومحور الجلسات والمتحدثين فيها الذين يمثلون أجيالا مختلفة من الأبطال الرياضيين والقيادات الحكومية والمنظمات الدولية، وينتمون إلى جنسيات مختلفة لكي نؤكد أن الرياضة لغة عالمية وأنها لغة التسامح والسلام بين الدول والشعوب فيما بينها، وكذلك بين مكونات المجتمع الواحد، وأن البطل الرياضي يمثل القدوة والنموذج ليس لشباب وطنه وحسب وإنما للعالم أجمع وينال التقدير والاحترام الذي يستحقه، كما يساهم في تعزيز بين الدول والمجتمعات مهما كان التبيان فيما بينها".

وختم سموه نعمل على أن يستفيد قطاعنا الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من هذا المؤتمر، وأن يساهم المؤتمر في نشر وتعزيز القيم النبيلة للرياضة ودورها المجتمعي الدولي الفاعل، وسوف نواصل دائما جهودنا في التعاون مع المنظمات والاتحادات الدولية لدعم المبادرات التي تدعم قيم التسامح والسلام في الرياضة في العالم، لأن دور الجائزة لا يقف عند حدود تكريم الرياضيين من أصحاب التجارب الإبداعية في كل دورة واللقاء مع الفائزين في ملتقى المبدعين بل يمتد الى صناعة الابداع الرياضي وترسيخه كنهج في العمل الرياضي من خلال الندوات والمؤتمرات التي تساهم في نشر ثقافة الإبداع والتميز في العمل الرياضي
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