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أخبار العالم

تحذيرات من ارتفاع كبير في أعداد ضحايا التظاهرات في إيران

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن استمرار قطع الانترنت عن الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى منع وسائل الإعلام من تداول الأنباء عن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت الفضائية السعودية إن أعداد القتلى فاق العدد الذي أعلنته منظمات حقوق الإنسان، والذي بلغ 40 قتيلا، وذلك مع استمرار العنف والبطش الذي تستخدمه السلطات الإيرانية.

ونشرت وكالة مهر الإيراني تقريرا أمنيا كشف عن حصيلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ووفقا للتقرير فإن هذه الاحتجاجات هي الأعنف والأقوى مقارنة بتظاهرات عام 2017، حيث اعترف التقرير بخروج الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن.

وقال التقرير إنه تم اعتقال 1000 شخص، خلال الاحتجاجات حتى الآن، كما تعرضت العديد من المنشآت الهامة في البلاد للحرق، مثل حرق بنك "تجارت" في العاصمة طهران.
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