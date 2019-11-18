الجد والابن والحفيد..حكاية 3 لوحات أثرية يقتنيها متحف المنيل عن سلاطين قناة السويس..صور

كشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل حكاية 3 لوحات يقتنيها المتحف،ومعروضة حاليًا ضمن المعرض المؤقت"خديوي القناة"،بمناسبة مرور 150 عاما علي إنشاء قناة السويس.



وقال لصدي البلد:اللوحات متعلقة باثنين من الشخصيات المهمة في تاريخ مصر،ارتبطت قناة السويس بهما،اولهما الوالي محمد سعيد الذي يمثل بادرة بداية المشروع،والخديوي إسماعيل الذي تم افتتاح القناة في عهده.



واللوحة الأولي من مجموعة الفنان "إدوارد ريو " وهو الفنان الذي أرسل اليه الخديوي إسماعيل القدوم من فرنسا لتسجيل هذا الحدث المهيب بريشة العبقرية،من خلال مجموعة من الصور خلال الافتتاح.



واللوحة الثانية يظهر بها كل منها الخديوي إسماعيل وبجانبه ولي عهده الخديوي محمد توفيق،وهما واقفان أمام تمثال نصفي لمحمد علي باشا الكبير مؤسس الدولة العلوية وضع علي حامل من الرخام كتب عليه مجموعة من العبارات تقرأ " التجارة _ الصناعة _الزراعة _ الرخاء ".



و يظهر في خلفية اللوحة جزء من لوحة لابراهيم باشا ابن محمد علي الكبير تمثل هذه اللوحة رسالة الفنان حيث يوصي إسماعيل ولي عهده توفيق بحضرة كل من أبيه وأخيه بالحفاظ علي ما بدأه محمد علي الكبير.



والثالثة لوحة شغل سيرما يتوسطها وجه الوالي محمد سعيد باشا تحليها بعض الزخارف النباتية وبعض عبارات المديح في الوالي.