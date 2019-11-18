نوياها طلعت سودة ..عمرو أديب يكشف عن مفاجآت حول المصالحة الخليجية مع قطر

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل وكواليس المصالحة الخليجية مع قطر.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": أن الدول الوسيطة أكدت موافقة قطر على التسوية مع الأربعة دول المقاطعة لها ، وتنفيذ المطالب الـ13.



وتابع أنه تبين للدول الخليجية بعد ذلك أن النظام القطري غير جاد في ملف المصالحة، موضحا أن الأمير تركي آل فيصل عندما سُأل عن المصالحة الخليجية القطرية، رد: "كلام سوشيال ميديا، ولا أصدق بأن هناك مصالحة خليجية قطرية".



وأضاف أديب : "الدول الخليجية بدأوا يختبرون النوايا القطرية وفي النهاية طلعت سودة"، مشيرا إلى أن اختبارات النوايا الخليجية للدوحة، كانت تعلمها مصر إذ أنها تريد إبعاد مصر عن المشهد .



وأشار إلى أن قناة فوكس نيوز الأمريكية أكدت في تقرير مخابراتي عرضته منذ يومين : أن قطر كانت تعلم مسبقا بكل العمليات الإرهابية الهجومية على ناقلات النفط .

