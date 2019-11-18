البلدان الأشد خطورة لـ 2020 في مقدمتها بلد عربي وأفريقي

الأمان والتجوال بحرية دون الشعور بالخوف، من الأمور التي يركز عليها السياح والمسافرون خلال رحلاتهم، لذلك تعد خريطة سنوية بالدول الآمنة في السياحة والتجوال، ومع انتظار العام الجديد أصدرت الخريطة الجديدة وقد أحتلت كلا من الدولتين الأفريقيتين ليبيا والصومال قائمة الدول أكثر الأماكن خطورة على الأرض لعام 2020 ، وفقًا لخريطة جديدة مصممة للمسافرين تنبههم للمخاطر في الخارج.



حيث تكشف خريطة مخاطر السفر التفاعلية البلدان التي من المحتمل أن يواجه الأشخاص فيها مشكلات عندما يتعلق الأمر بالسلامة على الطرق والأمن والمسائل الطبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتم تصنيف أكثر الأماكن أمانًا على أنها فنلندا والنرويج وأيسلندا، أي جميع بلدان الشمال الأوروبي، حيث تم إطلاق الخريطة بواسطة متخصصين طبيين وأمنيين عالميين.



فيما تحتل ليبيا والصومال مرتبة منخفضة في كل من الفئات الثلاث إلى جانب أفغانستان وفنزويلا ، مما يعني أنهما الأكثر خطورة، بينما تم تصنيف كل من النرويج وفنلندا وأيسلندا على أنها معرضة لخطر منخفض للمشاكل الطبية والأمنية وقضايا السلامة على الطرق ، مما يعني أنها الأكثر أمانًا، إلى جانب أمثال السويد وغرينلاند.



عندما يتعلق الأمر بالصحة ، فإن البلدان الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمشاكل طبية أو مرض تشمل الدول الإفريقية النيجر وغينيا وسيراليون وليبيريا وجنوب السودان وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.



كما صنفت اليمن أيضًا على أنه بلد شديد الخطورة عندما يتعلق الأمر بالصحة إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية، أما عن الأماكن التي تقل فيها مخاطر الإصابة بالأمراض هي تلك الموجودة في أوروبا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.



من أجل الأمن ، تشمل البلدان التي لديها خطر شديد على السلامة أفغانستان وسوريا واليمن والعراق والصومال وليبيا وأجزاء من نيجيريا.