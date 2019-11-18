عن طريق شمال إفريقيا .. منتخب مصر للكرة النسائية يستعد لتصفيات كأس العالم

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تحت قيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف تدريباته خلال معسكره المفتوح ضمن خطة اعداد الفريق لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.



وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد على حضور بداية المعسكر أمس ويستمر حتى غد الثلاثاء



تقام التدريبات علي الملعب الفرعي بستاد القاهرة تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام سليمان مخطط الاحمال ووليد منظور طبيب الفريق وهناء المهيري اخصائي التغذية.



بدأ مران الأمس بالتدريبات البدنية والمرونة والرشاقة تحت اشراف عصام سليمان من اجل رفع اللياقة البدنية للاعبات كما ركز حسين عبد اللطيف المدير الفني علي بعض الجوانب الفنية خاصة المهارة الفردية في انهاء الهجمات والتحركات الفردية بالكرة لتنمية مهارات اللاعبات



كما خضعت حارسات المرمي الثلاثة فرح سمير وحبيبة خالد والهام هاني لتدريبات قوية تحت اشراف باسم خيرت وكيفية التعامل مع الكرات المباشرة من داخل منطقة الجزاء والتحركات السريعة.



واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات أوقفها عبد اللطيف أكثر من مرة لعلاج بعض الأخطاء واعطاء تعليماته الفنية للاعبات .



من ناحية اخري يقوم الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة رحاب ممدوح وميريت سعيد بعمل الاجراءات الخاصة بالمشاركة في بطولة شمال افريقيا الودية تحت 21 سنة المقرر اقامتها بالجزائر بدءا من 20 ديسمبر المقبل، فيما تجري الدكتورة سحر عبدالحق المشرف علي الكرة النسائية اتصالاتها لتوفير متطلبات الفريق قبل التوجه للجزائر .

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني فضل الاعتماد علي لاعبات منتخب مصر تحت 20 سنة للمشاركة في البطولة وعدم الاستعانة بلاعبات من خارج المنتخب في سن البطولة البالغ 21 سنة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة على طريق الاستعداد لتصفيات أفريقيا.



ومن جانبها قالت فايزة حيدر المدرب المساعد ان مستوي الفريق في ارتفاع مستمر خاصة في ظل نجاح الدكتورة سحر عبد الحق المشرف علي الكرة النسائية في توفير المعسكرات المطلوبة بشكل اسبوعي لرفع كفاءة اللاعبات الفنية والبدنية وهو ما ظهر في المباراة الودية الماضية امام مركز شباب الاميرية والتي انتهت بالتعادل 2/2



فيما أبدى باسم خيرت مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة سعادته بمستوي حارسات المرمي فرح سمير وحبيبة خالد والهام هاني مشيرا الي ان المستوي في ارتفاع مستمر خاصة فرح سمير التي كانت مقنعة في المباراة الودية الأخيرة بعد أن وصلت لمستوى عالي بعد سلسلة المعسكرات المتتالية خلال الفترة الأخيرة .