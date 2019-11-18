4 مرممين وأثري.. 5 مصريين يكتبون قصة نجاح في بلاد التنين.. صور

شارك وفد من الأثريين والمرممين المصريين في دورة تدريبية بالصين، وأظهروا خلالها براعة في عرض خبراتهم أمام مشاركين من عدة دول، وكتبوا قصة نجاح بما تمتلكه مصر من خبرات بشرية كبيرة.



مشاركة الوفد جاءت من منطلق أهمية الحضارة المصرية كواحدة من أقدم الحضارات، حيث تسعى دوما الدول المهتمة بالحفاظ على التراث أن تكون مصر من أهم الدول المشاركة فى الدورات التدريبية والمؤتمرات الدولية.



وبناءً على التعاون المشترك بين مصر والصين، فقد نظمت الصين دورة تدريبية لعدد من الدول الأفريقية والأوروبية تحت عنوان التقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الثقافى، وكانت مصر أول الدول المشاركة فى الدورة وضم الوفد المصرى عدد من خبراء ترميم الآثار فى مختلف التخصصات.

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‏وقد تناولت الدورة عددا من المحاضرات المتخصصة فى مجال الحفاظ على التراث، باستخدام التكنولوجيا الحديثة من إنقاذ المدن التراثية واستخراج الآثار الغارقة، وتشيد المتاحف الحديثة لحماية المقتنيات الأثرية وطرق العرض المتحفى.



بالإضافة إلى استعراض طرق تصنيع الورق وترميم المخطوطات الورقية والطرق المتبعة فى الصين فى تصنيع وزخرفة الخزف وطرق الترميم وذلك من خلال محاضرات نظرية وأخرى عملية.



واحتوت الدورة على برنامج تثقيفي من خلال زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف بالصين، حيث نظمت زيارات إلى سور الصين العظيم والمدينة المحرمة والمدينة القديمة وعدد من المتاحف ببكين وشنغهاى.





وقد تم تبادل المعلومات فى مجال الحفاظ على التراث بين الدول المشاركة، حيث قامت كل دولة بتقديم محاضرة متخصصة عن أسلوب وطرق الحفاظ على التراث فى الدولة التابع لها، وكانت لمصر اليد العليا حيث قدم المشاركون المصريون عددًا من المحاضرات المتخصصة.



وضم الوفد الدكتور الحسينى عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والذي قدم محاضرة متخصصة استعرض خلالها طرق العرض المتحفى بمتحف الآثار بالإسكندرية، ونشاط المتحف الثقافى وأهم المقتنيات الأثرية بالمتحف وطرق الحفاظ على المقتنيات داخل المتحف والدور التربوى الذى يقوم به متحف الآثار للدارسين.

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كما قام الدكتور حمدى عبد المنعم مدير عام الترميم بالمتحف الإسلامي بالقاء محاضرة متخصصة، أوضح خلالها الطرق العلمية المتبعة داخل المتحف فى ترميم القطع الأثرية، مع استعراض لعدد من القطع وشرح لطرق التوثيق والتحليل والترميم المتبعة فى المتحف.



وقدمت الدكتورة إيمان نبيل المشرف العام على أعمال ترميم التوابيت الخشبية باللاهون طرق التوثيق والفحص والتحليل العلمي المتبعة فى ترميم الآثار الخشبية، مع استعراض لأحد القطع الخشبية كنموذج لطرق التوثيق والفحص والتحليل المتبعة فى مصر لترميم الآثار الخشبية.



بدوره قدم اميل سمير إخصائى ترميم الأيقونات بالمجموعة العلمية لترميم الأيقونات شرحا للطرق العلمية للحفاظ على الآثار القبطية داخل مصر، وكيف تكون فريق علمى متخصص لترميم الإيقونات داخل مصر للحفاظ على هذه النوعية من التراث.



وكان للمتحف المصرى الكبير البصمة المميزة من خلال ما أوضحته سارة إسماعيل أخصائى ترميم الآثار بمعمل الآثار العضوية بالمتحف الكبير، عن استخدام أحدث الطرق العلمية فى ترميم الآثار العضوية داخل المتحف الكبير واتباع أحدث وسائل الفحص والتوثيق والتحليل.

